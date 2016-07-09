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    Кокорин: «А чего унывать? Жизнь продолжается»

    Нападающий «Зенита» Александр Кокорин прокомментировал первую тренировку вместе с «Зенитом-2».

    – Отличный день, хорошая погода, хорошая тренировка – вся работа с мячом, так что все супер, – сказал Кокорин.

    – Как молодой коллектив принял опытного партнера?

    – Приняли прекрасно. Многих ребят я уже знаю, главного тренера знаю, так что с этим проблем нет.

    – Как оцените свою физическую готовность?

    – Нормально. Когда я приехал в главную команду, мне сказали, что три-четыре дня я буду индивидуально заниматься с ребятами, которые вернулись из своих национальных сборных. Поэтому я фактически продолжил здесь эту работу – с основной командой я так и так не работал. Так что особо не потеряю.

    – Вы почти час после окончания основного занятия наматывали круги вокруг поля...

    – Да, это такая неприятная работа, но без нее никуда. И это пожелание от тренерского штаба основной команды, ведь моя программа тренировок здесь согласована с ним.

    – С Радимовым уже пообщались?

    – Да, разговаривали до тренировки, сейчас еще будем говорить.

    – В понедельник «Зенит-2» играет с «Соколом». Готовы помочь команде?

    – Не знаю! Как тренер скажет, так и будет.

    – Вы представляете, насколько может затянуться ваша ссылка в «Зенит-2»?

    – Опять-таки не могу ничего сказать. Не в курсе того, что решит руководство клуба. Мое дело тренироваться.

    – Но вы не унываете, я смотрю!

    – (Улыбается.) Да, а чего унывать? Жизнь продолжается, надо держать себя в форме. Так что все нормально!

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    09.07.2016 20:52
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    Комментарии26
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      Рейтинг: +422

      fakel-vrn 11 июля 2016, 20:20

      хотя бы дали человеку отдохнуть после напряженного чемпионата европы.....

      0
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    • ...
      Рейтинг: +3075

      BAIv 11 июля 2016, 17:46

      это дети Мудка

      0
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    • ...
      Рейтинг: +7917

      FanatSerj 11 июля 2016, 15:49

      Сегодня на баше посмешили:



      "Хорошо быть российским футболистом, зарплата приличная, крутую тачку и отдых на Мальдивах можно себе позволить, опять же, ребята хорошие подобрались, легионеров сократили... Но блин, как чемпионат, так хоть увольняйся!"

      Ага то хоть в дубль, на заслуженный отдых )))

      0
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      Рейтинг: +12

      yuriy24 11 июля 2016, 15:34

      а чего унывать, миллионы как падали так и падают на карту...

      0
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      Рейтинг: +24

      lekolya 11 июля 2016, 13:25

      Я бы на месте руководства, глядя на интервью, оставил бы его в Зените-2 на пол года, интересно посмотреть, как он и дальше будет не унывать.

      1
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      Рейтинг: +825

      Etiainen 10 июля 2016, 15:36

      жизнь крутится - лавэха мутится)

      1
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      Рейтинг: +300

      Zeff 10 июля 2016, 07:52

      Правильно. Не унывай. Не всё ещё выпито. А 2-го августа , у вас с Мамаевым гей-парад.

      0
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      Рейтинг: +508

      triton004 10 июля 2016, 06:10

      Трудовая книжка Кокорина:Динамо,Зенит,Зенит 2,Макдональдс.

      3
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      Рейтинг: +183

      бочаров 10 июля 2016, 05:34

      да насрать на его пусть в дубле играет

      2
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      Рейтинг: +2209

      Ден 781 10 июля 2016, 02:50

      Не унывайте пасаны, работа есть, бабки есть !

      2
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