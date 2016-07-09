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    Селюк: «Бегиристайн наплевал на все каноны при трансфере Зинченко»

    Футбольный агент Дмитрий Селюк прокомментировал трансфер полузащитника «Уфы» Александра Зинченко в «Манчестер Сити».

    «По этому трансферу я могу сказать, что Чики Бегиристайн заработал денег. Считаю, что он мерзавчик. В свое время он купил за € 25 млн Чигринского и облажался. Но президент «Шахтера» поступил порядочно и благородно и через время выкупил Чигринского обратно.

    Знаю, что генеральный директор «Шахтера» обращался к Бегиристайну и говорил, что Зинченко под судом, но тот наплевал. В свое время «Шахтер» пошел навстречу «Манчестер Сити» и по Фернандиньо, а теперь Бегиристайн открывает ящик Пандоры. У крупных клубов есть негласное правило не забирать убегающих футболистов. В Англии такое не практикуется, но Бегиристайну наплевать на все каноны», – заявил Селюк.

    Источник: Чемпионат.ком

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    09.07.2016 19:28
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    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +6851

      Антибиотик 10 июля 2016, 10:59

      Селюк сам тот ещё деятель)

      0
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    • ...
      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 9 июля 2016, 21:09

      Закулисье всегда интересно, и то что сказал Селюк вполне похоже на правду... Другое дело то что Чики ещё тот прощелыга, и думает что круче всех на свете и всё ему сойдёт с рук... Но Землю круглая, всё возвращается...

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 9 июля 2016, 19:39

      О чем это он? Набор слов

      -2
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