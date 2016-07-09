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    Хуснуллин в компании Гинера и Бабаева посетил стройку стадиона ЦСКА

    Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин в компании президента ЦСКА Евгения Гинера и гендиректора клуба Романа Бабаева поприсутствовал на стройке возводящейся арены красно-синих.

    «Сегодня строительную площадку на 3-й Песчаной улице посетил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

    Вместе с президентом ПФК ЦСКА Евгением Гинером и генеральным директором Романом Бабаевым он проинспектировал ход работ на объекте», – сообщается на клубном сайте армейцев.

    Напомним, что стадион ЦСКА, как сообщалось ранее, не успеют подготовить к проведению матча за Суперкубок России (23 июля). Первый матч на новой арене, вероятнее всего, будет сыгран в сентябре.

    Источник: ПФК ЦСКА

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    09.07.2016 12:46
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1768

      himik2-62 10 июля 2016, 00:03

      сделай себе теракт в сраке с фаером дэбил

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