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    «Наполи» улучшил предложение по Витселю

    «Наполи» продолжает борьбу за полузащитника «Зенита» Акселя Витселя. Итальянский клуб, ранее предложивший за бельгийца 15 миллионов евро, улучшил свое предложение по трансферу футболиста.

    Неаполитанцы намерены переманить 27-летнего хавбека, который на данный момент ведет переговоры о личном контракте с «Эвертоном» и «Челси».

    Отмечается, что Витсель желает выступать в Лиге чемпионов, поэтому вариант с «Наполи» может стать для него приоритетным.

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    Источник: Gianlucadimarzio

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    09.07.2016 11:04
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +76

      Алексей1988 9 июля 2016, 14:13

      Цена за его уровень! Если Зенит отвергнет это предложение, то будут полными идиотами

      0
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      Рейтинг: +3075

      BAIv 9 июля 2016, 13:50

      у нас все ленивые становятся и жадными.... и витсель такой же

      0
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      Рейтинг: +1549

      ШарКий вояж в ТуЛузу 9 июля 2016, 13:40

      Забегала неаполитанска мафи! А сперва трещала, шо тугриков неть на зряплату. К бабкам не ходи - профукають!

      0
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      Рейтинг: +720

      Den Bull 9 июля 2016, 13:00

      Мало дают

      0
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      Рейтинг: +140

      VReDNiY > Den Bull 9 июля 2016, 15:17

      За это дерево и 15 много )))

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