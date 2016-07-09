«Наполи» улучшил предложение по Витселю

Цена за его уровень! Если Зенит отвергнет это предложение, то будут полными идиотами
«Наполи» продолжает борьбу за полузащитника «Зенита» Акселя Витселя. Итальянский клуб, ранее предложивший за бельгийца 15 миллионов евро, улучшил свое предложение по трансферу футболиста.
Неаполитанцы намерены переманить 27-летнего хавбека, который на данный момент ведет переговоры о личном контракте с «Эвертоном» и «Челси».
Отмечается, что Витсель желает выступать в Лиге чемпионов, поэтому вариант с «Наполи» может стать для него приоритетным.