Роналду: «Всегда мечтал выиграть турнир в составе сборной»

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду выразил уверенность, что его команде по силам одержать победу над Францией в финальном матче чемпионата Европы.

«Всегда мечтал выиграть турнир в составе сборной, поэтому эта встреча будет очень важной для меня. Мне удалось завоевать все индивидуальные и коллективные награды в клубном футболе. Теперь я надеюсь достичь успеха с Португалией.

Я верю в победу. В нее верят и мои партнеры по команде, а также вся страна. Думаю, сборная Португалии наконец завоюет трофей», – сказал Роналду.

Напомним, что поединок между сборными Португалии и Франции пройдет 10 июля и начнется в 22:00 по московскому времени.