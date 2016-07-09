Головаш: «На чемпионате по футбольной коррупции Украина была бы главным фаворитом»

Футбольный агент Андрей Головаш подвел итоги выступления сборной Украины на чемпионате Европы-2016. Напомним, что команда Михаила Фоменко провела на турнире во Франции три матча группового этапа, в которых не набрала ни одного очка.

«Я до сих пор не могу понять, что это было, какие задачи ставил перед командой тренерский штаб, и из чего исходил, формулируя эти самые задачи. Если главной целью было заиграть Зинченко для будущего трансфера и набить скамейку запасных в своих личных интересах, тогда вопросов нет: тренерский штаб со своей задачей справился полностью. Однако для достижения спортивного результата, нужно хотя бы немного ориентироваться в том, что происходит за бортом украинского чемпионата.

Мне кажется, что такого понимания не было, и поэтому со стороны складывалось впечатление, что сборная приехала с необитаемого острова и попала в огромный мегаполис. При этом анализ первой же игры показал, что мы идем по протоптанной тропинке: надувались щеки и мыльные пузыри, строились песочные замки, насаждалось чувство гордости за команду, которая, по большому счету, ничего серьезного не показала.

Я считаю, что Евро-2016 стало лакмусовой бумажкой, выдавшая результаты, которые лично я прогнозировал очень давно. Мы постепенно возводили стадионы, методично уничтожая то, для чего они строились. Дело не только в турнирном антирекорде. Бросилось в глаза то, что мы не пытаемся играть в футбол и не ищем тех, кто умеет это делать. Мои главные впечатления от сборной Украины – полное отсутствие игровой мысли и импровизации, умения создать и реализовывать голевые моменты.

Я всегда называл украинский футбол «консервной банкой», со своими правилами, авторитетами и искусственно зажженными «звездами». Долгие годы делалось все, для того, чтобы из этой закупоренной банки никто не выпрыгнул и – не дай Бог! – не увидел, как оно должно быть на самом деле. На определенные посты вводились определенные люди, велась какая-то внутренняя политика. А закончилось то, что если бы сегодня проводилось первенство Европы по футбольной коррупции, мы были бы на таком турнире главными фаворитами. И это тоже одна из составляющих оглушительного провала, который мы получили на Евро. Что ж, мне очень хочется верить, что удерживать на плаву искусственно созданное в украинском футболе «болото» станет все сложнее и сложнее. Даже не смотря на то, что его обитатели ко всему привыкли и их все устраивает», – сказал Головаш.