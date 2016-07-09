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  • Сахо: «Я пережил нелегкое время, но всегда знал, что не сделал ничего плохого»

Сахо: «Я пережил нелегкое время, но всегда знал, что не сделал ничего плохого»

9 июля 2016, 07:26

Защитник «Ливерпуля» Мамаду Сахо прокомментировал решение УЕФА снять с него все обвинения в употреблении допинга.

Напомним, что француз провалил допинг-тест после матча Лиги Европы с «Манчестер Юнайтед» и был наказан предварительной дисквалификацией на 30 дней. Позже игрок был оправдан, а теперь УЕФА сообщил о закрытии дела.

«Я рад, что все закончилось. Я пережил нелегкое время, но всегда знал, что не сделал ничего плохого. С нетерпением жду, когда вернусь в команду и начну предсезонную подготовку со своими одноклубниками», – заявил Сахо.

Источник: ФК «Ливерпуль»
Англия. Премьер-лига Ливерпуль Сахо Мамаду
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