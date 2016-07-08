УЕФА закрыл дело Сахо

Защитник «Ливерпуля» Мамаду Сахо не понесет дальнейшего наказания за использование допинга.

Напомним, футболист провалил допинг-тест после мартовского матча Лиги Европы против «Манчестер Юнайтед» и был наказан предварительной дисквалификацией на 30 дней. Позже Сахо был оправдан, а теперь УЕФА сообщил о закрытии дела.

«После слушаний в присутствии адвокатов игрока и экспертов из аккредитованных ВАДА лабораторий, УЕФА принял решение закрыть дело», – сказано в сообщении организации.