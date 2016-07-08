Бабаев: «С сожалением расстаемся с Мусой, но не имели морального права препятствовать ему»

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев прокомментировал переход нападающего Ахмеда Мусы в «Лестер».

«Мы с большим сожалением расстаемся с Ахмедом, который за последние годы вырос в ключевого игрока нашей команды. В то же время мы не имели морального права чинить препятствия игроку, которого позвал чемпион Англии, сделавший очень достойное предложение и клубу, и самому футболисту.

За четыре с половиной года в нашем клубе Ахмед достиг выдающегося прогресса, подарив всем нам множество незабываемых эмоций, и заслужил переход в европейский топ-клуб. Остается только пожелать ему больших успехов в дальнейшей карьере», – сказал Бабаев.