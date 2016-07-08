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    Ледли: «Португалия забила два дерьмовых гола, Роналду почти ничего не сделал в этом матче»

    Полузащитник сборной Уэльса Джо Ледли прокомментировал игру нападающего команды Португалии Криштиану Роналду в полуфинальном матче Евро-2016.

    «Роналду из тех футболистов, которые только мешают. Его и сравнивать нельзя с Бэйлом, который все время в игре, все время на мяче, всегда горит желанием, обводит, пытается сделать что-то.

    Португалия забила два дерьмовых гола. Удар Роналду перед вторым мячом был бесполезен. Что касается его гола головой, то парень показал, что умеет прыгать, но в остальном он не сделал ничего в этой игре», – сказал Ледли.

    Источник: ESPN

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    08.07.2016 19:45
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    Комментарии22
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      Рейтинг: +2209

      Ден 781 9 июля 2016, 04:14

      Ледли а вы что сделали ? Просрали матч ? Ну тогда вы вообще супер, он да, дерьмо :)))

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2341

      CSKA471 9 июля 2016, 00:01

      Респект Ледли

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО 8 июля 2016, 23:24

      "Роналду из тех футболистов, которые только мешают."...всё правильно,только концовка вот такая "...на поле показать свою лучшею игру,этого не получается,ведь Криштиану играет шикарно,с ним невозможно мне сравниться...он мешает мне себя показать,на фоне него я...." и тд))ахахха

      -3
      Ответить
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      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО 8 июля 2016, 23:19

      Это всё от зависти...

      -3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11

      Krestnikov25 8 июля 2016, 21:42

      Ура, срач глоров Реала против глоров Реала, как это мило

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 8 июля 2016, 21:19

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Ледли вы дудачок вас поимели как хотели вот и все а Рони сделал свое дело в отличие от тупо бегавшего и бьющего Бейла мне это напоминает нашего ББББ

      -4
      Ответить
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      Рейтинг: +6851

      Антибиотик > Garrincha58 8 июля 2016, 22:23

      Сам ты дурачок, а Кристина никчемное создание. Ему до Бейла очень далеко, но у нас все решают деньги и шампуни от рекламодателей.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +272

      Muhametshin 8 июля 2016, 21:13

      Кристина очень хорошо может только в одно место долбиться, а лучшие футболисты которые действительно в футбол играют это немцы и с этим не поспоришь.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +6

      C_R_777 > Muhametshin 8 июля 2016, 21:33

      над этим зато можно посмеяться)...

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +226

      Kybik-Pybik 8 июля 2016, 20:53

      Вот это правильно!!! лучше не забивать дерьмовых голов, чем выйти в финал ЧЕ! Продолжай так же!

      3
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      Рейтинг: +4761

      84aivengo 8 июля 2016, 20:43

      я согласен с ним... этот пи..р криштина уже надоел

      0
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      Рейтинг: +120

      Kosmotoga 8 июля 2016, 20:11

      просто чуваку обидно что его команду напроч закрыли и обыграли.Только удары издали бэйла и всё.Уэльс по делу слабей.Не люблю португальцев но обьективности это не отменяет португалия обыграла уэльс уверенно.

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