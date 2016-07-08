Ледли: «Португалия забила два дерьмовых гола, Роналду почти ничего не сделал в этом матче»

Ледли а вы что сделали ? Просрали матч ? Ну тогда вы вообще супер, он да, дерьмо :)))
Полузащитник сборной Уэльса Джо Ледли прокомментировал игру нападающего команды Португалии Криштиану Роналду в полуфинальном матче Евро-2016.
«Роналду из тех футболистов, которые только мешают. Его и сравнивать нельзя с Бэйлом, который все время в игре, все время на мяче, всегда горит желанием, обводит, пытается сделать что-то.
Португалия забила два дерьмовых гола. Удар Роналду перед вторым мячом был бесполезен. Что касается его гола головой, то парень показал, что умеет прыгать, но в остальном он не сделал ничего в этой игре», – сказал Ледли.