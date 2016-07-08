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    Симонян: «РФС не приглашал Хиддинка и Пеллегрини в сборную России»

    Первый вице-президент РФС Никита Симонян прокомментировал появившуюся в прессе информацию, что сборную России могут возглавить либо экс-наставник «Челси» Гус Хиддинк, либо бывший главный тренер «Манчестер Сити» Мануэль Пеллегрини. По его словам, никто к специалистам с подобным предложением не обращался.

    «Все это появилось в прессе. Хиддинк, которого никто не предлагал, Пеллегрини тоже – все это вымысел журналистов. Не было такой кандидатуры. Сам Пеллегрини появился в прессе и заявил, что согласится возглавить сборную при условии, если он будет приезжать только на топовые матчи. На это я ответил: ему никто и не предлагал, пусть сидит дома», – подчеркнул Симонян.

    Источник: Чемпионат.ком

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    08.07.2016 17:56
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1015

      ВРЕМЯ и СТЕКЛО 8 июля 2016, 19:27

      Если Мутко великий спортсмен и хороший футбольный специалист пускай возглавит сборную.
      Хоть в чем-то пусть несет ответственность.

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      Рейтинг: +39796

      acer2003 8 июля 2016, 18:42

      Это Мудко приглашал ))

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