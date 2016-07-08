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  • Слуцкий: «Из-за Кокорина и Мамаева вся страна теперь думает, что российские футболисты все такие»

Слуцкий: «Из-за Кокорина и Мамаева вся страна теперь думает, что российские футболисты все такие»

8 июля 2016, 17:39
8

Экс-наставник сборной России Леонид Слуцкий признался, что ему стыдно за поведение нападающего Александра Кокорина и хавбека Павла Мамаева, которые позволили себе принять участие в вечеринке в одном из ночных заведений Монте-Карло, и, по сообщениям СМИ, потратили там на шампанское 250 тысяч евро.

– Во вторник вы вместе со всей страной узнали о вечеринке Кокорина и Мамаева в Монте-Карло. Ваши эмоции?

– Мне стыдно.

– Тут-то за что?

– Во-первых, я тоже имею отношение к этим людям. Во-вторых, возвращаясь к началу интервью, за то, что не все могут сказать фразу: «Я алкоголик». Потому что если бы такая оценка была, не было бы поста в Instagram и не было бы истории с клубом. Вы бы сильно удивились, если бы на этом видео увидели Акинфеева, Игнашевича или Березуцких? Я бы тоже удивился. Хотя они тоже ездили в отпуск, они не сидели дома.

Я уверен, что они эту фразу «я говно» для себя не сказали. У меня часто возникает ощущение: я не говорю людям какие-то вещи, потому что они банальные. Ты проиграл 0:3, ноль единоборств, ноль отборов, вроде же и говорить нечего. Но часто самые простые, самые лежащие на поверхности вещи людям все-таки надо произносить.

В-третьих, теперь вся страна думает, что все наши футболисты такие. Хотя на самом деле большая часть игроков сборной находилась в состоянии глубокой депрессии. Такое видео не отражает сути.

– Пост из самолета не обсуждаем. Там, понятно, плохо...

– Если бы не было поста, не было бы сейчас такой реакции на видео. Это звенья одной цепи. Под постом – 10 000 комментариев. Сергей Иванович Овчинников не очень владеет интернет-технологиями, он спросил: «А это много, да?». «100 – это много, 10 000 – это беспрецедентно».

Источник: Sports.ru
Россия Мамаев Павел Кокорин Александр Слуцкий Леонид
Комментарии (8)
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Black Giz
1467992055
В принципе он прав.
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joni0008
1467992743
Просто народу не нравиться что футболисты сборный веселиться после провала евро
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per4ik_aye
1467992979
этим парням нужно темную устроить
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Kosmotoga
1467997744
просто футбол гавно у нас потому такая и реакция ибо из года в год всё хуже и хуже игра а фоток с ламборджини и с тупыми силиконовыми шкурами и шампанским с чартерами всё больше просто уже терпение народа лопнуло.
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Muhametshin
1468001957
Все такие что тут поделаешь, надо набирать сборную из фнл хоть опыта меньше, зато желания играть в хороший футбол хоть отбавляй.
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Андрей Ермошин
1468002914
А что стране остается еще делать? Если эти мутанты позорят свою страну, русский народ, не только в кабаках, но и на футбольном поле, единственное для них оправдание - ГАВНО!!!
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subbotaspartak
1468002951
Ты ведь тренер (сволочь?) их учил Нет жалея сил и жил, что тянул из своей кожи Не жалея слуцких сил? Надо было экономить на колготках, не в игре, Ведь в Ашане тоже пойло, но по сто рублей в цене.
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