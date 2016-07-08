Слуцкий: «Из-за Кокорина и Мамаева вся страна теперь думает, что российские футболисты все такие»

Экс-наставник сборной России Леонид Слуцкий признался, что ему стыдно за поведение нападающего Александра Кокорина и хавбека Павла Мамаева, которые позволили себе принять участие в вечеринке в одном из ночных заведений Монте-Карло, и, по сообщениям СМИ, потратили там на шампанское 250 тысяч евро.

– Во вторник вы вместе со всей страной узнали о вечеринке Кокорина и Мамаева в Монте-Карло. Ваши эмоции?

– Мне стыдно.

– Тут-то за что?

– Во-первых, я тоже имею отношение к этим людям. Во-вторых, возвращаясь к началу интервью, за то, что не все могут сказать фразу: «Я алкоголик». Потому что если бы такая оценка была, не было бы поста в Instagram и не было бы истории с клубом. Вы бы сильно удивились, если бы на этом видео увидели Акинфеева, Игнашевича или Березуцких? Я бы тоже удивился. Хотя они тоже ездили в отпуск, они не сидели дома.

Я уверен, что они эту фразу «я говно» для себя не сказали. У меня часто возникает ощущение: я не говорю людям какие-то вещи, потому что они банальные. Ты проиграл 0:3, ноль единоборств, ноль отборов, вроде же и говорить нечего. Но часто самые простые, самые лежащие на поверхности вещи людям все-таки надо произносить.

В-третьих, теперь вся страна думает, что все наши футболисты такие. Хотя на самом деле большая часть игроков сборной находилась в состоянии глубокой депрессии. Такое видео не отражает сути.

– Пост из самолета не обсуждаем. Там, понятно, плохо...

– Если бы не было поста, не было бы сейчас такой реакции на видео. Это звенья одной цепи. Под постом – 10 000 комментариев. Сергей Иванович Овчинников не очень владеет интернет-технологиями, он спросил: «А это много, да?». «100 – это много, 10 000 – это беспрецедентно».