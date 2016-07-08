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    Нападающий «Милана» продолжит карьеру в «Болонье»

    Генеральный директор «Болоньи» Клаудио Фенуччи сообщил, что клуб завершил сделку по приобретению хавбека «Милана» Симоне Верди. Первую часть минувшего сезона 23-летний игрок провел в аренде в «Эйбаре», сыграв 13 поединков и отметившись одним голом. В январе Верди был арендован «Карпи», в составе которого принял участие в восьми играх, записав в свой актив три забитых мяча.

    «Мы завершили сделку по приобретению полузащитника «Милана» Верди. «Болонья» выкупила права на игрока», – приводит слова Фенуччи milannews.it.

    Источник: Бомбардир.ру

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    08.07.2016 15:21
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