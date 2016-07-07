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    Луческу: «Лимит на легионеров, который существует в России, – очень большая ошибка»

    Главный тренер «Зенита» Мирча Луческу выразил мнение, что существующий в российском футболе лимит на легионеров, является большой ошибкой. Напомним, в матче РФПЛ в команде на поле может одновременно находиться шесть иностранцев и пять россиян.

    «Я считаю, что лимит на легионеров, который существует в России, – очень большая ошибка. Я против него.

    Результат сборной России на чемпионате Европы во Франции показал ошибочность введения лимита на легионеров. Российские футболисты стали игроками основного состава только из-за того, что у них есть определенный паспорт, им незачем расти дальше. К сожалению, лимит уничтожает конкуренцию, которая является сутью спорта.

    Ясно, что при принятии лимита было желание помочь местным игрокам, но это палка о двух концах. Игроки могут подумать, что они незаменимы, потеряется конкуренция, а это очень плохо», – сказал Луческу.

    Источник: ТАСС

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    07.07.2016 11:46
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    Комментарии44
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      Рейтинг: +215

      iuda 8 июля 2016, 08:46

      Он мне мешает выпустить на поле 11 бразилов

      0
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      Рейтинг: +368

      mik1954 7 июля 2016, 20:44

      Все профи понимают, что лимит вреден, только до чиновников это не доходит....

      0
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      Рейтинг: +211

      Voltiz 7 июля 2016, 20:14

      Уже не чего не изменишь ,лимит ,не лимит .Система сгнила ,и все уже закормлены деньгами игроки ,тренеры ,агенты ,менеджеры.
      Не успел приступить ,понял что проблем много . И взять чемпионство страны не риально ,в данный момент. Луческу работай ,с тем что есть .Уже не чего не изменишь .
      Нету игрок деревянный ,от него пользы 0, и одни проблемы. Какому идиоту пришло в голову покупать защитника у команды которая вылетала в Серию В,и там болтается до сих пор
      Через него уже столько мячей привезли в ворота ,только слепой это не увидит .

      Покупай в защиту чилийцев .Залатаешь в центре оборону .Все сборники .Денег стоят не много.Чемпионы Кубка Америки .С игрой против аргентинских миллионеров,и других сборных они это доказали.
      Гонсало Хара . Защитник 30 лет.(Универсидад де Чили)
      Энцо Роко. Защитник.23 года (О Хиггинс)
      Перспективные чилийские игроки.
      Felipe Andres Mora Aliaga Нападающий 22 года .(Аудакс Итальяно)
      Николас Кастильо.Нападающий.23 года (Брюгге)
      феноменальные игроки, с большим будущим :
      Винсент Янссен .Нападающий.22 года (АЗ Алкмар )
      Дэви Проппер.Полузащитник .24 года (ПСВ)
      Какой смысл брать игроков ,от которых избавляются команды )пытаясь заработать Джейсон МУРИЛЬО (Интер )грубый защитник,подарит много красных карточек .Ясин БРАХИМИ (Порту)Игрок хороший ,но завышена цена .Стеван ЙОВЕТИЧ (Интер)Не выразительные три последних сезона,и мало забивающие .ОСКАР (Челси)он даже в сборную на Кубок Америки не попал .Цена завышена.

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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 7 июля 2016, 16:31

      почему он так говорит потому что молодежь зенитовская Богаев Шейдаев Киреев чтобы продлить контракт с командой потребовали большие суммы а сами ничего еще из себя не представляют только есть паспорта и кокоринско мамаевское представление о бабках

      0
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      Рейтинг: +6003

      GoldPlayFIFARus9 > Garrincha58 7 июля 2016, 17:42

      Знаки препинания не пробовал расставлять? Я ни черта не понял

      0
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 > GoldPlayFIFARus9 7 июля 2016, 21:27

      специально для непонятливых
      Почему он так говорит, потому что молодежь зенитовская - Богаев, Шейдаев, Киреев чтобы продлить контракт с командой потребовали большие суммы а сами ничего еще из себя не представляют. Только есть паспорта и кокоринско мамаевское представление о бабках

      0
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      Рейтинг: +379

      o33uk > Garrincha58 8 июля 2016, 09:01

      Я думаю Румын этих ребят даже в глаза не видел)))))))))))

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      Рейтинг: +64

      Karanit 7 июля 2016, 16:28

      Вилаш боамж, снимай маску Луческу, я тебя узнал

      -2
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      Рейтинг: +716

      Fju-2 > Karanit 7 июля 2016, 20:43

      Виталий Леонтьевич, ты и сам за чужим именем прячешься!

      0
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      Рейтинг: +2858

      nemolod 7 июля 2016, 16:14

      При желании главный тренер может создать конкуренцию и между "лимитчиками",используя материальные стимулы,причем так,чтобы обладатель российского паспорта получал хорошую зарплату в прямой зависимости от его собственного усердия,то есть сдельно! И тогда многие легионеры тоже захотят стать "лимитчиками"!

      -3
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      Рейтинг: +379

      o33uk 7 июля 2016, 14:58

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      Старый Румын молодец без году неделя как здесь,а что начальник хочет слышать быстро понял, только странно если проблема только в этом почему Хохлы так плохо выступили ........ Задумайтесь.
      Основная проблема на мой взгляд это в смене календаря на осень-весна который с пеной у рта лоббировали руководство Зенита и Цска.

      -7
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      Рейтинг: +430

      andr2112 7 июля 2016, 14:42

      Я уже где-то писал по поводу лимита, что все здравомыслящие и болеющие за развитие российского футбола выступают за отмену лимита. Однако у руководства другое мнение!

      3
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      ...
      Рейтинг: +379

      o33uk > andr2112 7 июля 2016, 14:53

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      Все здравомыслящие это кто ты, Вилаш Боаш, Миллер и те кто под ним ......... весёлая компания.
      Вам здравомыслящим только волю дай 11 легов в основе будет.

      -5
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      ...
      Рейтинг: +379

      o33uk > 3a zenit 7 июля 2016, 15:18

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      Ключевое слово СРАТЬ на СБОРНУЮ от этого и оттолкнёмся.

      Если честно всем срать на твой Зенит, а про твои хотелки и говорить даже нечего, а насчёт сборной всё вообще просто ты тупое ЧМО которое готово болет за 11 макак(я не про расовую принадлежность) одетых в вашу толерантную голубую форму так может войдёте в чемп финляндии там и соперники попроще и лимита нет вообще, всё что ты мой тупорылый друг хочешь, только дело в том что кроме тебя есть ещё целая страна и жителю томска так же как и мне насрать на желание миллера и твои лично будет играть Динамо в ФНЛ я буду болеть и за него и за сборную, а ты тварь наверно лет 20 назад за спартак с папой болел а ярым болелой Зенита стал после газпрома.

      -4
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      ...
      Рейтинг: +379

      o33uk > o33uk 7 июля 2016, 15:30

      Забыл добавить а кто если не Зенит развратил наших игрочишек щас пару фамилий чтоб не быть голословным:

      Артём Дзюба 4 млн.

      Кокорин 5 млн.

      Артур Юсупов около 2млн.

      А знаменитая история с молодым талантом Соловьёвым которого растлил Лахтер мол переходи будешь расти и тд., получается так руководители Зенита дабы насолить рук. Динамо переманивают игрока который им не нужен и только как пару месяцев заиграл за основу Динамо и сразу дают 1 млн. контракта тот конешно ушки развесил и побежал в итоге за 3 года 4 матча провёл и то вроде бы все не в основе.

      Вывод зп. у наших парней конешно запредельные, но кто в этом виноват ?

      -2
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      Рейтинг: +379

      o33uk > 3a zenit 8 июля 2016, 08:05

      Мне кажется тебе вонь видится и чудится везде может не в окружающих проблема(помойся бомж)......
      А насчёт ЛЧ и лимита в РФПЛ как они связаны дурачок, в ЛЧ нет понятия лимита если Зенит имеет 11 Халков выпускай никто не запретит, лимит действует только в РФПЛ ВСЁ точка.
      И если такая отлаженная по вашему Питерскому мнению машина как Зенит не может обыграть Ростов это только клубные проблемы либо вопрос ваших чрезмерных ни чем не обоснованных ожиданий.

      0
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 7 июля 2016, 14:09

      Хорошо все говорят.О стадионах,спорт.школах,лимитах,безлимитах...Да пофигу им ваши предложения,все капусту рубят. И денег сколько не вкладывай в футбол,всё равно разворуют.Не будет ничего работать,пока клубы государственные. А частникам они не нужны.Все знают-сделаешь хороший клуб(фабрику,завод),придут и заберут.

      6
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      Рейтинг: +379

      o33uk > андрей андреев 7 июля 2016, 15:04

      Ты сделал хоть один завод, фабрику или клуб?

      -1
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев > o33uk 7 июля 2016, 15:21

      И не собираюсь..Свежий пример-аэропорт "Домодедово".Даже прокуратура кричит-" Вы что делаете?".За последние несколько лет сотни примеров.Абрамович из Челси сделал конфетку, почему не купил Российский клуб?Кстати,по моему у него был "Торпедо"(но не точно)Почему деньги хранят в оффшорах?Ростовский Саввиди бросил "Ростов" и купил греческий клуб.

      -1
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев > o33uk 7 июля 2016, 15:36

      Кстати,если бы у меня на депозите было лишних долларов 100-200,я бы начал скрипками торговать.Говорят,можно 2 млрд $ заработать.Но,к сожалению, мой дебет,после уплаты в жко,не сходится с кредитом. Посему,покупку заводов.фабрик и клубов ,я отложил на неопределённое время

      0
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      Рейтинг: +379

      o33uk > андрей андреев 7 июля 2016, 15:41

      По поводу Челси всё просто для элит Англии Роман Аркадьевич был как-то непонятный человек из России с кучей бабла, а таким дорога закрыта в высший свет так как там все графы бароны сэры пэры и тд. а вот владелец Челси это уже другой имидж.
      Это как чем крыса хуже хомяка?
      У хомяка имидж лучше?

      -1
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев > o33uk 7 июля 2016, 15:50

      так и я об этом.Все хотят имидж.Хотя Роман Аркадьевич непонятен не только для сэров и пэров.но и для нас, грешных.

      -2
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      Рейтинг: +379

      o33uk > андрей андреев 8 июля 2016, 08:20

      Слушай про этот панамский бред поговори с бабушками на лавке они такое любят, я не знаю чем ты занимаешься, но проблемы у нас схожи по поводу ЖКХ, но разница в том что мне никто не мешает открыть бизнес и зарабатывать, как это делают многие, ты говоришь завод, фабрика, понятно дело что на них денег нет, но попробуй попу поднять и начать с малого. Вот я работал в офисе стабильная неплохая зп. была, но захотелось своё дело попробовать взял 150 тыс руб. открыл магазинчик(маленький) автозапчасти да зарабатываю меньше чем раньше надеюсь что пока, но я не вижу что кто-то мне мешает заработать больше кроме меня самого. С себя прежде всего спрашивать надо может где-то не доработал или ещё что-то, а ты хочешь устроится в ЧОП за 30 тыс. и сидя на попе ровно,говорить как всё плохо, не так, не получится.
      Оптимистичней надо быть.

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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев > o33uk 11 июля 2016, 17:55

      " может где-то не доработал или ещё что-то"
      Да у нас "недоработали" 22 млн человек(кол-во бедных,статистика правительства).А то,что ты рассказываешь,похоже на сказки Чубайса,20-ти летней давности.А насчёт бизнеса,я сам ИП.Мы работали нормально ровно до 2014 года.Потом кредиты стали неподьёмные и мы сдохли.А "мои" работники(18 человек) сейчас или шляются,или работают на зарплате намного ниже ,чем была.Кстати.у нас в ростове в ЧОПе платят не 30.а 15.А за квартиру (с учётом всех услуг) я плачу 11.5. И двое детей,школу заканчивают.И образование платное Вуз-90,техникум-45.

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      Рейтинг: +11227

      alp 7 июля 2016, 14:07

      и это золотые слова!!! отмена лимита существенно сыграет на зарплатах наших звездунов а главное на их мастерство.. Только отмена и упрощенная натурализация подтолкнет жирные жопы наших пешеходов играть так, как вчера играли португальцы с уэльсом

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      Рейтинг: +379

      o33uk > alp 7 июля 2016, 15:03

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      Я не пойму у вас в питере кроме официального клубного мнения какие-то мысли ещё бывают или одни мозги на всех?

      -6
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      Рейтинг: +11227

      alp > o33uk 8 июля 2016, 15:41

      я не пойму, а ты за лимит и текущее положение дел?

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