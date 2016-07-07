Врач сборной Украины: «Желтая немецкая пресса пытается найти сенсацию там, где ее близко нет»

Врач сборной Украины Сергей Дереповский отрицает информацию о том, что представители его национальной команды принимали допинг во время Евро-2016.

«Желтая немецкая пресса пытается найти сенсацию и крамолу там, где их и близко нет. В делегации были ведь не только футболисты. И путь эти журналисты почитают, что для чего применяется: та же магнезия, например, на самом деле используется для компрессов. А упаковка из-под наклофена – так это я вообще себе колол, у меня колено воспалилось.

Что касается шприцов, то в них разводятся препараты для компрессов: я ж не виноват, что магнезию выпускают не в большом флаконе, а в ампулах. И тот же вольтарен можно ввести только через укол. К тому же все шприцы были в специальных утилизационных пакетах, которые вообще не нужно было вскрывать.

Мы когда выезжали из отеля, попросили персонал выкинуть мусор. А они, уж не знаю почему, поставили возле входа. А журналистам только это и нужно – начали ковыряться. Ну, это все равно как ковыряться в грязном белье.

Еще раз повторю: ничего криминального там не было и в помине. И я по этому поводу вообще не переживаю. Но мы обязательно в самое ближайшее время выступим в этой связи с официальным заявлением», – сказал Дереповский.