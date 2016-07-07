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    Врач сборной Украины: «Желтая немецкая пресса пытается найти сенсацию там, где ее близко нет»

    Врач сборной Украины Сергей Дереповский отрицает информацию о том, что представители его национальной команды принимали допинг во время Евро-2016.

    «Желтая немецкая пресса пытается найти сенсацию и крамолу там, где их и близко нет. В делегации были ведь не только футболисты. И путь эти журналисты почитают, что для чего применяется: та же магнезия, например, на самом деле используется для компрессов. А упаковка из-под наклофена – так это я вообще себе колол, у меня колено воспалилось.

    Что касается шприцов, то в них разводятся препараты для компрессов: я ж не виноват, что магнезию выпускают не в большом флаконе, а в ампулах. И тот же вольтарен можно ввести только через укол. К тому же все шприцы были в специальных утилизационных пакетах, которые вообще не нужно было вскрывать.

    Мы когда выезжали из отеля, попросили персонал выкинуть мусор. А они, уж не знаю почему, поставили возле входа. А журналистам только это и нужно – начали ковыряться. Ну, это все равно как ковыряться в грязном белье.

    Еще раз повторю: ничего криминального там не было и в помине. И я по этому поводу вообще не переживаю. Но мы обязательно в самое ближайшее время выступим в этой связи с официальным заявлением», – сказал Дереповский.

    Источник: Сегодня.ua

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    07.07.2016 07:26
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    Комментарии4
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      Рейтинг: -22

      Cobold 8 июля 2016, 00:28

      Нет дыма без огня. А судя по тому как оправдывается - точно кололись.

      0
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      Рейтинг: +12322

      Вомбат 8 июля 2016, 00:25

      Он прав, по-моему. Вообще футбол не допинговый вид спорта, допинг тут может скорее помешать. Считаю, что и Титов скушал свой бромантан случайно.

      0
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      Рейтинг: +788

      JI e x a 7 июля 2016, 13:41

      насчет журналистов в точку сказал)

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      Рейтинг: +1812

      Black Giz 7 июля 2016, 09:21

      Да вы на всех уровнях только и делаете, что выступаете с официальными заявлениями государственного масштаба.

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