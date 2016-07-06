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    Льорис: «Пока все у нас идет хорошо, на банановой шкурке мы еще не поскользнулись»

    Вратарь сборной Франции Уго Льорис поделился ожиданиями в преддверии полуфинального матча Евро-2016 против команды Германии.

    «Пока все у нас идет хорошо, на банановой шкурке мы еще не поскользнулись. Мы полностью сосредоточены на завтрашнем матче и нашей игре, ведь против нас выйдут действующие чемпионы мира. В нашей команде все спокойны и собраны.

    Статус сборной Германии обусловлен ее результатами и завоеванным в Бразилии титулом чемпионов мира.

    Мы не задумываемся над тем, кто фаворит завтрашнего матча. Мы настроены на игру и горим желанием показать хороший футбол. Психологическая составляющая завтра будет очень важна.

    Мне нравится проводить время с партнерами по команде. Чем ближе матч, тем больше ты уходишь в себя. Я могу читать, немного слушать музыку, стараясь привести мысли в порядок. Впереди большой матч, и он вызывает ажиотаж.

    Каждый хочет сыграть в такой встрече, поэтому все стараются сохранять холодную голову. Спустить пар можно уже на тренировке», – сказал Льорис.

    Матч Германия – Франция состоится в четверг, 7 июля. Начало – в 22:00 по московскому времени.

    Источник: УЕФА

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    06.07.2016 22:46
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