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    «Спартак» вступил в переговоры с Шейдаевым

    Бывший нападающий «Зенита» Рамиль Шейдаев может продолжить свою карьеру в «Спартаке».

    Сообщается, что московский клуб вступил с футболистом в переговоры, и контракт может быть подписан в ближайшее время.

    Напомним, ранее Шейдаев покинул «Зенит» на правах свободного агента. На протяжении своей карьеры он сыграл за основную команду петербургского клуба шесть матчей, а первую половину прошлого сезона провел в аренде в «Рубине», в составе которого один раз выходил на поле.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    06.07.2016 19:24
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 6 июля 2016, 20:10

      Перспектива есть, нужно посмотреть в деле, т.к. может отлично зайти. Если нет, ну что же, ничего страшного, это не первый и не последний русский игрок, который не может раскрыть свой потенциал.

      5
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      Рейтинг: +76

      takca 6 июля 2016, 20:08

      Очень перспективный игрок. Хорошо бы перешел.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +281

      nem00700 6 июля 2016, 19:42

      надо брать, отличная идея.

      4
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      Рейтинг: +2545

      Тraumtanzеr 6 июля 2016, 19:34

      Хороший парень.

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