«Спартак» вступил в переговоры с Шейдаевым

Перспектива есть, нужно посмотреть в деле, т.к. может отлично зайти. Если нет, ну что же, ничего страшного, это не первый и не последний русский игрок, который не может раскрыть свой потенциал.
Бывший нападающий «Зенита» Рамиль Шейдаев может продолжить свою карьеру в «Спартаке».
Сообщается, что московский клуб вступил с футболистом в переговоры, и контракт может быть подписан в ближайшее время.
Напомним, ранее Шейдаев покинул «Зенит» на правах свободного агента. На протяжении своей карьеры он сыграл за основную команду петербургского клуба шесть матчей, а первую половину прошлого сезона провел в аренде в «Рубине», в составе которого один раз выходил на поле.