«Спартак» вступил в переговоры с Шейдаевым

Бывший нападающий «Зенита» Рамиль Шейдаев может продолжить свою карьеру в «Спартаке».

Сообщается, что московский клуб вступил с футболистом в переговоры, и контракт может быть подписан в ближайшее время.

Напомним, ранее Шейдаев покинул «Зенит» на правах свободного агента. На протяжении своей карьеры он сыграл за основную команду петербургского клуба шесть матчей, а первую половину прошлого сезона провел в аренде в «Рубине», в составе которого один раз выходил на поле.