Китайцы потратят на «Милан» 1,1 миллиарда

Новый владелец «Милана» готов инвестировать в клуб в общей сложности около 1,1 миллиарда евро для приобретения и обновления клуба, сообщает La Gazzetta dello Sport. Fininvest получит около 450-500 миллионов за продажу 80 процентов акций клуба консорциуму китайских инвесторов. Также будет погашен долг клуба, который составляет на данный момент около 200 миллионов евро.

В ближайшие два сезона китайцы должны будут инвестировать 400 миллионов евро на трансферы и улучшения базы клуба, в чем их убедил Сильвио Берлускони. Новые владельцы хотели бы видеть клуб в ближайшее время в Лиге Европы, а в идеале – в Лиге чемпионов.

Напомним, ранее стало известно, что президент «Милана» Сильвио Берлускони объявил о продаже контрольного пакета акций миланского клуба китайским инвесторам. Подписание официального соглашения состоится 12 июля.