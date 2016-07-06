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    Джеко останется в «Роме»

    Нападающий «Ромы» Эдин Джеко в ближайшее трансферное окно не покинет римский клуб. 30-летний футболист на встрече с главным тренером команды Лучано Спаллетти, на которой стороны нашли общий язык, обсудив будущее игрока в команде.

    Напомним, что босниец мог оказаться в «Сандерленде», но отказался от такого варианта продолжения карьеры. В прошлом сезоне Джеко провел 31 матч в Серии А, забив восемь голов и отдав шесть результативных передач. Трансферная стоимость футболиста оценивается в 15 миллионов евро.

    Источник: Tuttomercatoweb

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    06.07.2016 10:05
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