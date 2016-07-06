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    Нойер: «Жиру – опасный футболист»

    Вратарь сборной Германии Мануэль Нойер выделил в составе сборной Франции нападающего Оливье Жиру, который отлично проявляет себя на Евро-2016.

    «Жиру является опасным футболистом. Он отлично играет «на втором этаже», представляет угрозу центральным защитникам. Но мы все знаем о нем и подготовимся. Я не люблю заострять внимание на каком-то особенном футболисте команды соперника. И другие игроки сборной Франции обладают высоким классом», – сказал Нойер.

    Полуфинальный матч Евро-2016 Германия – Франция состоится в четверг, 7 июля, в 22:00 по московскому времени.

    Источник: Goal.com

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    06.07.2016 07:16
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +38

      The Best CR 7 июля 2016, 01:15

      Комментарий удален.

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