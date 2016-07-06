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    Агент: «Галатасарай» пытается выжить Снейдера из команды»

    Футбольный агент Гуидо Альберс, который представляет интересы полузащитника «Галатасарая» Уэсли Снейдера, рассказал о непростой ситуации, складывающейся у его клиента с клубом.

    «Галатасарай» делает все возможное, чтобы выжить Уэсли из команды. Конечно, мы не согласны с этим наказанием за желтые карточки. Просто позор, что такой большой клуб действует подобным образом. Они просто хотят получить деньги от его продажи в другой клуб», – сказал агент.

    Напомним, что Снейдер был оштрафован руководством турецкого клуба на 2 миллиона евро за желтые карточки, полученные хавбеком в матчах прошедшего сезона.

    Источник: Goal.com

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    06.07.2016 06:30
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    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +465

      Barsuk52 6 июля 2016, 09:12

      галатасарай говно после этого

      1
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      ...
      Рейтинг: +2141

      diadushka > Barsuk52 9 июля 2016, 15:40

      и до этого тоже им был

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