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    Кержаков отправился на второй тренировочный сбор «Зенита»

    Петербургский «Зенит» сегодня утром отправился в Женеву на второй зарубежный сбор. Наставник команды Мирча Луческу взял с собой 27 игроков, среди которых и форвард Александр Кержаков, чей контракт с «Зенитом» истек.

    В Швейцарии команда пробудет две недели и проведет 5 контрольных матчей.

    Состав команды на швейцарский сбор выглядит следующим образом:

    вратари: Юрий Лодыгин, Михаил Кержаков, Александр Васютин;

    защитники: Игорь Смольников, Александр Анюков, Луиш Нету, Николас Ломбертс, Вукашин Йованович, Илья Зуев, Эсекиэль Гарай, Доменико Кришито;

    полузащитники: Юрий Жирков, Евгений Чернов, Хави Гарсия, Павел Могилевец, Александр Рязанцев, Вячеслав Зинков, Юрий Бавин, Артур Юсупов, Маурисиу, Алексей Евсеев, Олег Шатов;

    нападающие: Александр Кокорин, Артем Дзюба, Александр Кержаков, Павел Долгов, Лука Джорджевич.

    Источник: ФК «Зенит»

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    05.07.2016 09:12
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +2386

      shurik45 5 июля 2016, 19:06

      дзюбу в утиль и будет вам счастье

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +148

      tambovchanin 5 июля 2016, 14:10

      а одуванчик похоже контракт подписывает с эвертоном?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +148

      tambovchanin 5 июля 2016, 14:07

      а где богаев?(

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +430

      andr2112 5 июля 2016, 12:58

      Судя по фамилии, в Зените новый вратарь из Турции - Лодыгим (орфография сообщения сохранена)))

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +22761

      kotmyshka 5 июля 2016, 10:39

      Удачи!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +794

      VeniaminS 5 июля 2016, 10:00

      Успехов Александру Кержакову!!!

      5
      Ответить
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      Рейтинг: -1000

      REDWHITE_ 5 июля 2016, 09:16

      АХА-ХА))
      ДЗЮБА ПОЕХАЛА, ТЕПЕРЬ ПОРЖЕМ НАД НИМ))

      -3
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      ...
      Рейтинг: +300

      Zeff > REDWHITE_ 5 июля 2016, 16:09

      В КБД не нажрался ещё?

      1
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