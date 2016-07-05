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    В «Уфе» пообещали расплатиться с «Шахтером» по Зинченко

    Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов пообещал, что его клуб выплатит компенсацию донецкому «Шахтеру» за переход полузащитника Александра Зинченко в «Манчестер Сити».

    «Мы должны будем выплатить «Шахтеру» компенсацию за то, что Зинченко является их воспитанником. Мы выплатим «Шахтеру» эту компенсацию, знаю примерную сумму, но цифры называть бы не хотел, потому что по сумме еще идет спор.

    Надеюсь, сумма будет такой, какой ее видит «Уфа». «Шахтер», наверное, надеется на другую», — отметил Газизов.

    Источник: Чемпионат.ком

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    05.07.2016 07:56
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