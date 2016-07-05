Судья финала ЧМ-2006: «Канталехо подсказал мне, что нужно удалить Зидана»

Судья Горасио Элизондо, который обслуживал финал чемпионата мира 2006 года между сборными Франции и Италии, поделился воспоминаниями об эпизоде с удалением Зинедина Зидана. Напомним, Зидан получил красную карточку за удар головой Марко Матерацци.

«Я был далеко от этого эпизода. Я остановил игру и побежал туда, где был итальянский игрок. По микрофону я спросил у помощников, не видели ли они, что произошло. Оба сказали, что не видели.

Затем четвертый судья Луис Медина Канталехо подсказал: «Десятый номер белых ударил головой номера такого-то». Не помню, какой номер был у Матерацци.

Канталехо добавил: «Ты не поверишь, когда увидишь это». И я подумал: «О нет. Случилось что-то ужасное».

Благодаря трем годам совместной работы и доверия, я поверил в то, что сказал мне Луис. Я сказал: «Что ж, так тому и быть. Зидан должен уйти», – сказал Элизондо.