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    Жиру: «Я забивал Нойеру несколько раз. Его нельзя назвать непробиваемым»

    Нападающий сборной Франции Оливье Жиру уверен, что ему по силам поразить ворота команды Германии, которые защищает Мануэль Нойер. Напомним, немцы и французы сыграют в полуфинале Евро-2016.

    «Нойер – ключевой футболист в сборной Германии, но я несколько раз забивал ему. Как бы там ни было, но его нельзя назвать непробиваемой стеной», – приводит слова Жиру агентство Associated Press.

    Матч Германия – Франция состоится в четверг, 7 июля. Начало – в 22:00 по московскому времени.

    Источник: Бомбардир.ру

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    05.07.2016 00:39
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +427

      Ronaldinho R10 5 июля 2016, 04:15

      Забил Исландии-стал топ напом.В этом весь Жиру.Баночник Арсенала рассказывает про то, как он забивал Нойеру...Похоже на рассказ алкаша возле подъезда про то,как он чуть в космос не полетел всместо Гагартна.

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +295

      папа сибиряк 5 июля 2016, 02:47

      ко-ко-ко

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +213

      NEMETSRUS 5 июля 2016, 01:31

      сначала гзабей потом говори петух французкий

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +313

      de bruyne 5 июля 2016, 01:05

      При всем уважение нойеру... буфон лучше даже в таком возрасте

      1
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      ...
      Рейтинг: +97

      Кудайберген > de bruyne 5 июля 2016, 04:59

      И причем тут Буффон?

      -1
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