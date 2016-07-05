Жиру: «Я забивал Нойеру несколько раз. Его нельзя назвать непробиваемым»

Нападающий сборной Франции Оливье Жиру уверен, что ему по силам поразить ворота команды Германии, которые защищает Мануэль Нойер. Напомним, немцы и французы сыграют в полуфинале Евро-2016.

«Нойер – ключевой футболист в сборной Германии, но я несколько раз забивал ему. Как бы там ни было, но его нельзя назвать непробиваемой стеной», – приводит слова Жиру агентство Associated Press.

Матч Германия – Франция состоится в четверг, 7 июля. Начало – в 22:00 по московскому времени.