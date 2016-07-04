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    «Лестер» заплатит ЦСКА за Мусу 25 миллионов без учета бонусов

    Эксперт мирового трансферного рынка Дэниел Мартинс прокомментировал скорый переход нападающего ЦСКА Ахмеда Мусы в «Лестер».

    «Муса прибудет в Англию в понедельник. Ему предстоит пройти медицинское обследование. Я могу подтвердить, что «Лестер» заплатит за футболиста 25 миллионов евро, но без учета бонусных отчислений. Мусу пытались перехватить «Саутгемптон» и «Вест Хэм». Оба клуба отправляли в ЦСКА официальные запросы на трансфер. Однако участие «Лестера» в Лиге чемпионов стало основным козырем лис», – приводит слова Мартинса Owngoalnigeria.

    Источник: Бомбардир.ру

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    04.07.2016 11:38
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +2858

      nemolod 4 июля 2016, 16:44

      ЦСКА-самый лучший российский клуб по повышению мастерства молодых легионеров,к тому же он еще на них и неплохо зарабатывает! Вот если бы так же обстояло дело со своей молодежью!

      3
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    • ...
      Рейтинг: +300

      Zeff 4 июля 2016, 15:39

      Англичане совсем голову потеряли, если за Мусу такие деньги платят.
      Видимо сумма весьма завышена, а дальше по проверенной схеме.

      -3
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      Рейтинг: +1386

      Майор Дзагоев > Zeff 4 июля 2016, 18:08

      Итальянцы, по ходу, за Витселя тоже слишком цену задрали. А он еще и, как 3,14дор, за бабки торгуется. Ему нигде больше такой халявы не будет

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1386

      Майор Дзагоев 4 июля 2016, 12:06

      Вот так. Сравните политики Зенита и ЦСКА в плане менеджмента) Браво, ЦСКА-Лестер-Муса! От трансфера выиграли все три стороны. Мусе и Лестеру удачи в АПЛ! Ждем встречи в ЛЧ!

      2
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > Майор Дзагоев 4 июля 2016, 14:19

      Всё отлично обосновал и хорошее пожелание. Присоединяюсь полностью.

      1
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > карасевщина 4 июля 2016, 14:21

      На справедливый вывод ума не хватает как всегда.

      1
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      Рейтинг: +1386

      Майор Дзагоев > vladimir-7 4 июля 2016, 18:06

      А он есть у него?

      -3
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      Рейтинг: +1386

      Майор Дзагоев > карасевщина 4 июля 2016, 18:09

      Чья бы корова мычала

      -1
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      Рейтинг: +300

      Zeff > Майор Дзагоев 5 июля 2016, 03:54

      Часто пишешь об этом. Любишь крупный рогатый скот?

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      Рейтинг: +300

      Zeff > Майор Дзагоев 5 июля 2016, 04:04

      Есть ли он у тебя? Проверь.

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      Рейтинг: +1386

      Майор Дзагоев > Zeff 5 июля 2016, 08:06

      Ага. В отварном или прожаренном виде

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