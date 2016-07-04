Дешам: «Нас ждет матч с лучшей командой мира»

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам поделился своими впечатлениями от матча против Исландии (5:2).

«Я всегда рад, когда моя команда побеждает. Но никогда это не дается легко. В первом тайме мы сделали все, что было необходимо. А во втором немного расслабились.

Германия? Это лучшая команда в мире вне всяких сомнений. Они провели очень тяжелую игру с Италией, но все равно нам будет тяжело», – заявил Дешам.

Напомним, полуфинал Германия – Фрацния состоится 7 июля.