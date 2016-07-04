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    Дешам: «Нас ждет матч с лучшей командой мира»

    Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам поделился своими впечатлениями от матча против Исландии (5:2).

    «Я всегда рад, когда моя команда побеждает. Но никогда это не дается легко. В первом тайме мы сделали все, что было необходимо. А во втором немного расслабились.

    Германия? Это лучшая команда в мире вне всяких сомнений. Они провели очень тяжелую игру с Италией, но все равно нам будет тяжело», – заявил Дешам.

    Напомним, полуфинал Германия – Фрацния состоится 7 июля.

    Источник: BBC

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    04.07.2016 00:26
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +21

      муДко или МуДко 4 июля 2016, 01:02

      Немцы чётко смотрятся, должны вперёд ногами аффрику выносить..

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