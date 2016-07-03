Владелец «Вест Хэма» не хочет продавать Пайе

Владелец «Вест Хэма» Дэвид Голд прокомментировал информацию об интересе к полузащитнику Димитри Пайе со стороны европейских клубов.

«Я буду стремиться к тому, чтобы Пайе в следующем сезоне играл за «Вест Хэм». Он очень важен для нас. Но я реально смотрю на ситуацию. Если ему предложат контракт «Реал» или «Барселона», то нам будет сложно удержать француза. Пока мы не получали никаких предложений, но возможность того, что мы будем получать звонки после Евро-2016, существует», – заявил Голд.