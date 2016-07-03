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    Гомес не поможет Германии в полуфинале Евро-2016

    Форвард сборной Германии Марио Гомес в четвертьфинальном матче Евро-2016 против Италии (1:1, 6:5 по пенальти) получил мышечное повреждение, из-за чего был заменен на 72-й минуте.

    Сегодня немецкие медики провели углубленное обследование футболиста. Вердикт неутешительный – Марио Гомес больше не сможет выйти на поле на Евро-2016.

    Напомним, Германия пробилась в полуфинал турнира, который состоится 7 июля. Соперником немцев станет победитель матча Франция – Исландия.

    Источник: Bild

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    03.07.2016 19:31
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +97

      Кудайберген 3 июля 2016, 19:34

      Жаль Марио и сборную. Кого теперь на эту позицию будут ставить?

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      Рейтинг: +140

      VReDNiY > Кудайберген 3 июля 2016, 19:41

      Ну у Лёва и Геце играл в нападении. Подольски есть еще. Так что с нападением думаю Лёв выкрутится. Вот центр обороны кто будит? Хумельс же перебрал карточки((( а это не есть хорошо

      2
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      Рейтинг: +97

      Кудайберген > VReDNiY 3 июля 2016, 19:47

      Честно говоря Гетце пока невпечатляет. Сказывается отсутствие игровой практики в клубе

      2
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      Рейтинг: +2545

      Тraumtanzеr > Кудайберген 3 июля 2016, 20:11

      Да не нап он, вот и все, неверно использует его Лев.

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      Рейтинг: +140

      VReDNiY > Кудайберген 3 июля 2016, 20:45

      Да просидел он на лавке много. Можно же и Мюллера в нападение. Хотя что то это Евро Томас неахти ((((

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      Рейтинг: +1285

      Pro100Kid > Кудайберген 4 июля 2016, 09:31

      Видимо, как и в первых матчах Гетце. А может что интереснее придумает Лёв

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