Гомес не поможет Германии в полуфинале Евро-2016

Форвард сборной Германии Марио Гомес в четвертьфинальном матче Евро-2016 против Италии (1:1, 6:5 по пенальти) получил мышечное повреждение, из-за чего был заменен на 72-й минуте.

Сегодня немецкие медики провели углубленное обследование футболиста. Вердикт неутешительный – Марио Гомес больше не сможет выйти на поле на Евро-2016.

Напомним, Германия пробилась в полуфинал турнира, который состоится 7 июля. Соперником немцев станет победитель матча Франция – Исландия.