В Исландии может появиться национальный праздник – День футбола

Посол Исландии во Франции Берглинд Асгеирсдоттир заявил, что в связи с успешным выступлением национальной команды на Евро-2016 в «стране льдов» может появиться официальный праздник – День футбола.

«У нас есть национальный праздник – День провозглашения Республики, который отмечается 17 июня. Но может появиться и еще один июньский праздник – День футбола. Не знаю, будет ли он выходным, у нас и так очень много праздничных дней по сравнению с остальными странами. Но наше правительство обязательно поднимет этот вопрос», – сказал Асгеирсдоттир.