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    Сигурдссон: «Исландию часто сравнивают с «Лестером», но никакого секрета успеха нет»

    Защитник «Краснодара» и сборной Исландии Рагнар Сигурдссон поделился мнением об успешном выступлении национальной команды на Евро-2016. Напомним, дебютант чемпионатов Европы добрался до 1/4 финала.

    – Ваша команда произвела фурор. Вы чувствуете себя самой популярной сборной на Евро?

    – Не думаю об этом, но внимания действительно много. Думаю, людям просто нравится видеть, что у сборной такой маленькой страны получается выигрывать. Отсюда столько внимания.

    – «Лестером» себя не чувствуете?

    – Нас с ним часто сравнивают, но мы просто делаем все что можем.

    – Неужели нет никакого секрета успеха?

    – Вряд ли может быть какой-то особенный секрет. У нас хорошая команда, мы стараемся выполнить нашу задачу в каждом конкретном матче, слушаем тренеров, доверяем им. Ну и, конечно, у нас есть понимание того, кто мы, национальная гордость, что ли.

    – В чем это выражается при подготовке к матчу?

    – Держим в уме, что не нужно преклоняться ни перед одним соперником. Нужно просто думать, как можно обыграть каждого из них. Так что ничего особенного. Нет никакого секрета.

    Источник: Р-Спорт

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    03.07.2016 13:15
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +3075

      BAIv 3 июля 2016, 15:20

      сегодня будет очень тяжело

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