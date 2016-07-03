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    Панюков: «В «Аяччо» получал 6500 в месяц, в «Динамо» – 22,5»

    Нападающий «Нима» Андрей Панюков рассказал, каким был его месячный оклад в московском «Динамо» и «Аяччо».

    – Какой у вас был контракт в «Аяччо» в прошлом сезоне?

    – Так… По-моему, шесть с половиной тысяч евро в месяц.

    – Минус налоги – наверное, процентов 30?

    – 33, если точно. Но 6500 – это уже чистыми приходило. Кроме того, были и премиальные.

    – Серьезные?

    – 100 евро за победу, а после выигрыша у «Нанси», который шел вторым, каждому дали по 300.

    – А в «Динамо» сколько зарабатывали?

    – До сих пор помню цифры контракта с «Динамо» – 22,5 тысячи долларов в месяц.

    – То есть раньше было 22,5 тысячи долларов, а теперь – на 6500 евро…

    – Деньги, конечно, тоже важны. И сейчас не так уж и много потерял, потому что вырос курс евро. Того, что получаю, на самолет не хватит, конечно, но жить-то можно. И кстати, та динамовская зарплата через два года превратилась бы в ноль.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    03.07.2016 12:16
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +334

      maratagliulin 3 июля 2016, 16:21

      С чего доллар через два года превратится в ноль?

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      ...
      Рейтинг: +176

      chegaev88 > maratagliulin 3 июля 2016, 20:31

      Парень в какой-то финансовой пирамиде, наверное, был замешан.

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