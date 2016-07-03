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    «Барселона» может обменять Халиловича и Тельо на Гомеша

    «Барселона» ради приобретения полузащитника «Валенсии» Андре Гомеша готова расстаться с форвардами Аленом Халиловичем и Кристианом Тельо. Сине-гранатовые намерены включить обоих игроков в сделку по игроку сборной Португалии.

    Как сообщает источник, компенсация за Гомеша составляет 120 миллионов евро. Руководство «летучих мышей» при этом готово начать «торги» с 65-ти миллионов.

    В прошедшем розыгрыше Примеры Гомеш записал в свой актив три гола и столько же результативных передач в 30-ти поединках.

    Источник: Mundodeportivo

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    03.07.2016 11:59
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +313

      de bruyne 3 июля 2016, 15:53

      Лучше верните из двоих... они лучше него и за одно заиграют

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