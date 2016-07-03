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    Гвардиола хочет видеть в «Манчестер Сити» Крооса и Суареса

    «Манчестер Сити» намерен попытаться приобрести хавбека «Реала» Тони Крооса и нападающего «Барселоны» Луиса Суареса. Отметим, что обоих игроков в составе команды хочет видеть новый главный тренер Хосеп Гвардиола. Напомним, Кроос работал под началом испанского специалиста в «Баварии».

    Трансферная стоимость полузащитника сборной Германии оценивается в 63 миллиона фунтов стерлингов, за возможный переход одного из лидеров сине-гранатовых «горожане» могут заплатить 85 миллионов.

    В минувшем сезоне Кроос провел в Примере 32 матча, отметившись одним голов и 10 результативными передачами. На счету Суареса 40 забитых мячей и 17 голевых пасов в 35-ти поединках.

    Источник: Mirror.co.uk

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    03.07.2016 07:41
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +824

      dzhanavar 4 июля 2016, 13:05

      Суарес с Кроосом тики-таки будут играть?!

      0
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    • ...
      Рейтинг: -186

      Protosser 4 июля 2016, 11:45

      Хрен вам, а не Суареса.

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +14

      Black039 4 июля 2016, 11:26

      УДАЧИ!!!

      0
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      Рейтинг: +93

      RЕАLMADRID1902 4 июля 2016, 08:35

      Непонятно только почему он тогда Крооса из Баварии отпустил.

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      Рейтинг: +83

      Red-White Sakhalin 3 июля 2016, 11:29

      Что-то очень маленькие суммы озвученны и кто же их отпустит то к Гвардиоле..

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