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  • Инфантино: «Чемпионат мира может быть расширен до 40 команд»

Инфантино: «Чемпионат мира может быть расширен до 40 команд»

3 июля 2016, 07:25
6

Президент ФИФА Джанни Инфантино отметил, что число команд-участниц финальной стадии чемпионата мира может быть увеличено до 40.

«То, что мы привлекаем большое количество стран и регионов способствует развитию футбола. Изначально ФИФА обговорит данный проект с игроками, клубами, лигами, ассоциациями и нашими партнерами, а после, на основании их мнений, будет принято решение.

На Евро-2016 и Кубке Америки мы увидели достаточно высокий уровень мирового футбола. В чемпионате мира вполне допустимо участие 40 сборных, так как это не просто турнир, а событие мирового масштаба», – сказал Инфантино.

Источник: FourFourTwo
Весь мир Инфантино Джанни
Комментарии (6)
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ManUtd-Volgograd
1467527571
его че Платини укусил?
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maior-60
1467530937
Тогда уж лучше всех сразу допустить в финальную часть, без отбора. Все последние новшества ФИФА направлены на получение дополнительных доходов от телетрансляций и рекламы, на зрелищность им наплевать.
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Marvianu
1467532895
Хорошая идея, но надеюсь в пользу других конфедераций. А не так чтоб 30 от УЕФА и 10 от всех остальных
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chegaev88
1467533394
Давай сразу 64. 8 групп по 8 команд. 4 выходит в плей-офф. Деньги лопатой будете грести.
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Serjoga
1467536483
Это чтобы Фарерские острова попали на ЧМ? Ну Россия тогда точно из группы выйдет!
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