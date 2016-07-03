Инфантино: «Чемпионат мира может быть расширен до 40 команд»

Президент ФИФА Джанни Инфантино отметил, что число команд-участниц финальной стадии чемпионата мира может быть увеличено до 40.

«То, что мы привлекаем большое количество стран и регионов способствует развитию футбола. Изначально ФИФА обговорит данный проект с игроками, клубами, лигами, ассоциациями и нашими партнерами, а после, на основании их мнений, будет принято решение.

На Евро-2016 и Кубке Америки мы увидели достаточно высокий уровень мирового футбола. В чемпионате мира вполне допустимо участие 40 сборных, так как это не просто турнир, а событие мирового масштаба», – сказал Инфантино.