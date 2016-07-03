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    Лев: «Не могу себе представить, чтобы Италия забила нам с игры»

    Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев поделился впечатлениям после победы в матче 1/4 финала Евро-2016 против команды Италия (1:1; 6:5 в серии пенальти).

    «Это была драма – до самого последнего удара. Что-то подобное я пережил в матче ЧМ-2006 против Аргентины. Обе команды сыграли на очень высоком тактическом уровне, но преимущество осталось за нами.

    У Италии – сильный центр поля, но мы нейтрализовали их. Немного не повезло пропустить с пенальти. Не могу себе представить, чтобы Италия забила нам с игры.

    Мы обсуждали возможность игры в три защитника. Было действительно необходимо немного изменить команду, ведь Италия отличается от Словакии. Они играют с двумя нападающими и двумя вингерами, которые располагаются высоко. Их игра предсказуема, но они делают свою работу хорошо. Впервые о том, чтобы сыграть против них именно так, я подумал после их матча с Испанией», – сказал Лев.

    Источник: УЕФА

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    03.07.2016 01:55
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    Комментарии5
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      Рейтинг: -186

      Protosser 4 июля 2016, 11:47

      Пфф. А вы-то? С ВАШИМ составом? Против Италии, у которой кроме Буффона - ни одной ЗВЕЗДЫ нет.
      Один гол забили с рикошетом..

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +99

      JUVENTINO-666 3 июля 2016, 09:00

      Во время пенальти ведь почти обкакался

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4293

      Zubo 3 июля 2016, 06:47

      Мерзкая крыса

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +140

      VReDNiY > Zubo 3 июля 2016, 08:22

      ООО ты в зеркало посмотрелся?

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4265

      mutabor0992 3 июля 2016, 04:25

      Драматургия...Тыжитесь,пыжитесь...А забить с игры БУЙ!Немцы!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Ехай на Фуй!Навсегда!

      -1
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