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    Халльгримссон: «Каждый раз нам приходится играть важнейший матч в истории Исландии»

    Тренер сборной Исландии Хеймир Халльгримссон поделился ожиданиями накануне матча 1/4 финала Евро-2016 против команды Франции.

    «Нам все время приходится играть важнейший матч в истории Исландии. Чем больше мы играем, тем больше привыкаем к этому. Преодолев одно препятствие, следующее мы воспринимаем как более простое. С каждой игрой мы становимся увереннее, и это помогает успокоиться.

    Когда ты слишком напряжен, ты не можешь показать все, на что способен. С каждой игрой мы становимся немного более расслабленными и немного более уверенными в себе. Думаю, вы еще не видели нашу лучшую игру», – сказал Халльгримссон.

    Матч Франция – Исландия состоится в воскресенье, 3 июля. Начало – в 22:00 по московскому времени.

    Источник: Goal.com

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    02.07.2016 20:10
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