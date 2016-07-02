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    Робсон-Кану: «Месси и Роналду – игроки мирового класса, но Бэйл лучше их обоих»

    Нападающий сборной Уэльса Хол Робсон-Кану сравнил партнера по команде Гарета Бэйла с нападающими Лионелем Месси и Криштиану Роналду.

    «Месси и Роналду? Понятно, что они являются игроками мирового класса. Но у нас есть Бэйл, который лучше их обоих. Он находится на пути, чтобы стать великим.

    Предстоящий полуфинал Евро-2016 – большая игра для Бэйла и Роналду, но в составе Уэльса есть футболисты, который способны повлиять на результат. Надеюсь, в этом матче мы добьемся положительного итога», – сказал Робсон-Кану.

    Источник: Goal.com

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    02.07.2016 14:08
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +746

      MU-fanatic 2 июля 2016, 16:45

      да так и есть последние 2 года!!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +14769

      kykyi 2 июля 2016, 15:25

      Настрой хороший. а это главное, удачи.

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +383

      Docentusa 2 июля 2016, 15:13

      Хорошо пошутил! Браво!

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +95

      ЛивеерпулЬ 2 июля 2016, 14:32

      Ну, у каждого своё мнение. Но, то что Бэйл лучше их обоих, по игре так не скажешь. Роналду стареет по игре видно как он играл раньше просто WOW!!! ща не очень. Вот то что сейчас творит Месси в центре поле, это что-то. Он почти стал полузащитником

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