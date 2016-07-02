Италия и Германия определят еще одного полуфиналиста Евро-2016

Сегодня вечером пройдет очередной поединок 1/4 финала чемпионата Европы. За путевку в полуфинал поспорят сборные Германии и Италии.

Встреча двух грандов европейского футбола достойна финала, но, увы, уже на стадии четвертьфинала Евро-2016 покинет одна из них.

У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ-Плюс», и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку «видео» и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

Альтернативный вариант: «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию матча. Начало в 22:00. Не пропустите!