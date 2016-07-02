Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Италия и Германия определят еще одного полуфиналиста Евро-2016

Италия и Германия определят еще одного полуфиналиста Евро-2016

2 июля 2016, 20:41
3

Сегодня вечером пройдет очередной поединок 1/4 финала чемпионата Европы. За путевку в полуфинал поспорят сборные Германии и Италии.

Встреча двух грандов европейского футбола достойна финала, но, увы, уже на стадии четвертьфинала Евро-2016 покинет одна из них.

У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ-Плюс», и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку «видео» и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

Альтернативный вариант: «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию матча. Начало в 22:00. Не пропустите!

Источник: Бомбардир.ру
Италия Германия
Комментарии (3)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
1bear
1467447814
Италия-вперёд !!!
Ответить
cthutq gfgf
1467484830
Германия пройдет макаронников!!!
Ответить
Rusifikator
1467485759
Кто бы ни победил, думаю, что именно в этой паре определится чемпион Евро
Ответить
Главные новости
Шалимов встал на защиту Тюкавина, не забившего ни одного гола в 4 матчах сезона
15:50
Два клуба обратились в ЭСК РФС
15:38
Петржела объяснил, почему Дзюба не может найти новую команду
14:40
1
Смолов не сыграет в Кубке России по пяти причинам
14:21
2
В ЦСКА назвали условие для возможного ухода Мусаева
13:55
3
Агкацев отреагировал на информацию об интересе «Ювентуса»
13:47
Сафонов назвал цели на сезон, он может выиграть 10-й трофей с «ПСЖ» уже на этой неделе
13:38
1
«Зенит» улучшил предложение по Карпукасу
13:26
4
Агент Кисляка назвал 5 стран, в которых интересуются игроком
13:17
«Локомотиву» могут предложить 10 миллионов за защитника
12:58
3
Все новости
Все новости
Бабаев – о тренере ЦСКА Игдисамове: «Мы готовы терпеть»
15:20
Генич ответил, есть ли «откровенные пассажиры» в новом сезоне РПЛ
14:56
2
Абаскаль оценил перспективы «Спартака» стать чемпионом РПЛ
14:50
3
Слуцкий прокомментировал появление нового вратаря в ЦСКА
14:30
Российский экс-форвард ЦСКА во второй раз в сезоне сделал «1+1» в чемпионате Румынии
14:08
Московский клуб сообщил о тяжелой травме игрока и пожаловался на судейство
14:00
Агкацев отреагировал на информацию об интересе «Ювентуса»
13:47
Сафонов назвал цели на сезон, он может выиграть 10-й трофей с «ПСЖ» уже на этой неделе
13:38
1
«Зенит» улучшил предложение по Карпукасу
13:26
4
Агент Кисляка назвал 5 стран, в которых интересуются игроком
13:17
«Локомотиву» могут предложить 10 миллионов за защитника
12:58
3
«Рубин» перехватил у «Зенита» игрока «Краснодара»
12:49
«ПСЖ» договорился о покупке нового вратаря
12:40
Бабаев – о Гонду: «С голами есть проблемы, глупо отрицать»
12:29
6
За Тикнизяна предложили 7 миллионов
12:13
Федотов оценил работу Левникова в игре «Спартак» – «Краснодар»
12:02
2
Пономарев высказался о будущем Дзюбы
11:48
3
Стала известна сумма трансфера Лукаку в турецкий клуб
11:37
Генич заявил о конфликте в ЦСКА
11:23
3
ФотоВратарь «Челси» перешел в клуб Лиги 1
11:10
1
Экс-судья Федотов высказался о голе «Родины» «Зениту», засчитанному с помощью ВАР
10:59
2
Слуцкий – о возвращении Головина в РПЛ: «Ни в коем случае»
10:49
1
Агент Дзюбы сказал, чем игрок может помочь «Спартаку»
10:38
2
Участник ЧМ-2026 анонсировал товарищеский матч против России
10:21
2
Слуцкий сказал, кто лучше – Соболев или Дзюба
10:08
5
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+