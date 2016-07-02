Балотелли: «Я обязательно стану обладателем «Золотого мяча»

Форвард «Ливерпуля» Марио Балотелли верит в то, что сможет в ближайшие годы завоевать «Золотой мяч».

«Последние два года я провел не на своем уровне. Мне мешали не только травмы, но и другие проблемы мешали – это был не я. Конте заслуженно не взял меня на чемпионат Европы. Настоящего Балотелли взяли бы в сборную – любой тренер. Сегодняшнего Балотелли – нет. Сейчас по десятибалльной шкале я остановился на пятерке, но обязательно дойду до десятки. Я стану обладателем «Золотого мяча», – заявил он.