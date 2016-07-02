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Балотелли: «Я обязательно стану обладателем «Золотого мяча»

2 июля 2016, 09:12
18

Форвард «Ливерпуля» Марио Балотелли верит в то, что сможет в ближайшие годы завоевать «Золотой мяч».

«Последние два года я провел не на своем уровне. Мне мешали не только травмы, но и другие проблемы мешали – это был не я. Конте заслуженно не взял меня на чемпионат Европы. Настоящего Балотелли взяли бы в сборную – любой тренер. Сегодняшнего Балотелли – нет. Сейчас по десятибалльной шкале я остановился на пятерке, но обязательно дойду до десятки. Я стану обладателем «Золотого мяча», – заявил он.

Источник: Tuttomercatoweb
Англия. Премьер-лига Ливерпуль Балотелли Марио
Комментарии (18)
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ManUtd-Volgograd
1467441416
Решил напомнить о своем существовании очередной тупостью
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Тraumtanzеr
1467441512
Берешь и делаешь, а не пиздишь.
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DenMih
1467441952
люблю когда день начинается с хорошей шутки!
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М_у_Х_а_М_м_А_д_
1467442077
Хахаха...
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Tri
1467442362
Можно попробовать украсть его у Месси, у него их много, может не заметит)))
Ответить
Black Giz
1467446628
Меньше слов. Больше дела.
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diadushka
1467447054
для начала человеком стань, клоун!
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Lesha VV
1467450564
Клоун
Ответить
ЛивеерпулЬ
1467450780
тогда я стану суперменом
Ответить
MU-fanatic
1467467279
ага))))в любительской лиге)
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