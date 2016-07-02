Гиггз: «Трансфер Ибрагимовича – просто великолепные новости»

Бывший хавбек «Манчестер Юнайтед» Райан Гиггз уверен, что команда станет сильнее с приходом форварда Златана Ибрагимовича. По словам Гиггза, молодые игроки «МЮ» смогут многому научиться у 34-летнего нападающего.

«Трансфер Ибрагимовича – просто великолепные новости. В прошлом сезоне «Манчестер Юнайтед» страдал от недостатка голов, так что приход Ибрагимовича должен помочь решить эту проблему. Он – победитель по своей натуре. Думаю, что молодые игроки вроде Рашфорда смогут многому поучиться у Златана», – приводит ITV слова валлийца.