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Куртуа: «Мы проиграли бревнам»

2 июля 2016, 01:29
58

Голкипер сборной Бельгии Тибо Куртуа не скрывал своего разочарования после вылета команды в четвертьфинале Евро-2016 от Уэльса (1:3).

«Я очень разочарован. Я уже проиграл финал Лиги чемпионов, но сейчас чувствую себя еще хуже. У меня есть мнение по этому поводу, но я не хочу сейчас много говорить. Проблема была той же, что и в матче с Италией. Мы играли с той же тактикой, и снова проиграли.

У нас был уникальный шанс пройти очень далеко. А Уэльс знал, что нужно делать. Они играли как бревна, но все равно создали больше шансов, чем мы. Нас беспощадно наказали футболисты, которые хуже нас», – приводит слова Куртуа sporza.be.

Источник: Бомбардир.ру
Чемпионат Европы Бельгия Уэльс Куртуа Тибо
Комментарии (58)
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Xiko
1467412487
Корону то сними! Еще ничего не выиграл, что бы так говорить!
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Nesterenko
1467417656
Бомбардир уважаемый, хватит заголовки провакационные писать! Куртуа говорил не то, что написано в заголовке.
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splint1989
1467419245
ахахах хуже нас по счету это вы говно!!!! И теперь клубы будут думать платить ли за вас такие деньги если вы даже "бревнам" проигрываете
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VReDNiY
1467431114
Редакторы сайта долбоебы. Вы заебали отсебячину лепить. Понабрали по объявлению.
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VReDNiY
1467431256
"Вильмотс должен принять самостоятельное решение (об отставке). Я не хочу говорить много и уничтожить всё. Мы играли с такой же тактикой, как и против Италии. И опять всё пошло не так. Я очень разочарован. Я проиграл в финале Лиги чемпионов, но здесь (потерпеть поражение) еще обиднее. У нас была уникальная возможность попасть в финал, обыграв в полуфинале португальцев, но в итоге мы уступили Уэльсу. Эту возможность (выйти в финал) мы, возможно, больше никогда не получим", - цитирует Куртуа Voetball International.
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Тraumtanzеr
1467435803
Щас упал в глазах миллионов, упырь.
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алекс88
1467438075
Раз брёвнами проиграли....то вы тогда жижа или шлепки майонезные получается
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olic29ivica
1467438203
Соперника надо уважать, если только это не газпром
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Tri
1467438426
Получается, что Куртуа может забить даже бревно?)))
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Garrincha58
1467441373
Куртуа сказал бы лучше что вас тренирует тренер дилетант с таким составом как у вас даже Карпин бы выиграл Евро не говоря уже о Слуцком
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