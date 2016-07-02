Куртуа: «Мы проиграли бревнам»

Голкипер сборной Бельгии Тибо Куртуа не скрывал своего разочарования после вылета команды в четвертьфинале Евро-2016 от Уэльса (1:3).

«Я очень разочарован. Я уже проиграл финал Лиги чемпионов, но сейчас чувствую себя еще хуже. У меня есть мнение по этому поводу, но я не хочу сейчас много говорить. Проблема была той же, что и в матче с Италией. Мы играли с той же тактикой, и снова проиграли.

У нас был уникальный шанс пройти очень далеко. А Уэльс знал, что нужно делать. Они играли как бревна, но все равно создали больше шансов, чем мы. Нас беспощадно наказали футболисты, которые хуже нас», – приводит слова Куртуа sporza.be.