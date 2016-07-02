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    Робсон-Кану: «Мы вправе рассчитывать на финал»

    Нападающий сборной Уэльса Хол Робсон-Кану поделился своими впечатлениями от выхода команды в полуфинал Евро-2016 после победы над Бельгией (3:1).

    «Это был фантастический момент, мы знали, что если будем играть так же, как и в первом тайме, то сможем победить. Мы встречались с ними несколько раз в последние годы, и мы знали, как нужно играть.

    Сложно описать словами наши чувства. Мы работали ради этого последние 6-7 лет. У нас в составе есть игроки мирового класса, в защите мы можем быть твердыми как скала, так что вправе рассчитывать даже на большее», – заявил Робсон-Кану.

    Источник: Р-Спорт

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    02.07.2016 00:40
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +7

      Александр ЗА 2 июля 2016, 09:27

      Да

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +91

      AloneStalker 2 июля 2016, 01:13

      Обыграйте Португалию и выйдите в финал!

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