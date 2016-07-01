В «Брюгге» устроят распродажу игроков для покупки Ломбертса

Футбольный агент Сантуш Верхлуст, который представляет интересы защитника «Зенита» Николаса Ломбертса, сообщил, что питерский клуб отклонил предложение ПСВ о покупке бельгийского футболиста. В ближайшее время в «Зенит» должно поступить серьезное предложение от «Брюгге», а также от нескольких клубом английской Премьер-лиги.

«ПСВ и «Брюгге» проявили конкретный интерес к Николасу и обратились ко мне для согласования условий его личного контракта. ПСВ сделал предложение «Зениту» о приобретении Ломбертса, но клуб его отклонил, так как ему было предложено выплатить сумму трансфера за три года. На данный момент у нас нет понимания того, что «Зенит» действительно хочет для Николаса. В ближайшее время игрок встретится с президентом «Зенита» для того, чтобы понять, что клуб хочет от него и от его трансфера.

Мы уверены, что в ближайшее время «Брюгге» сделает очень хорошее предложение «Зениту». Но для начала бельгийскому клубу необходимо будет продать нескольких игроков, чтобы сделать «Зениту» предложение, от которого он не сможет отказаться. Вполне возможно, что на следующей неделе несколько английских клубов сделают свои предложения по поводу трансфера Николаса. На данный момент понятно, что он очень востребован на футбольном рынке», – рассказал агент.

Известно, что в услугах 31-летнего футболиста заинтересованы также «Аякс» и «Андерлехт». Контракт Ломбертса с санкт-петербургским клубом рассчитан до июня 2018 года.