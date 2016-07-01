Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Карпин: «Сборной России нужен только российский тренер»

    Известный российский специалист Валерий Карпин уверен, что сборной России нужен только российский тренер.

    – Вы понимаете решение Слуцкого уйти?

    – Не хочу обсуждать, правильно он поступил или нет. Но понять, почему Слуцкий так решил, можно. Он был клубным тренером, пошел на совмещение должностей. Теперь у него есть такой опыт. Но он, наверное, решил, что ему больше по душе работа в клубе.

    – Вы бы после такого результата остались?

    – Я не работал в сборной и не знаю, что делал бы на месте Леонида Викторовича. Могу сказать только, что сборной нужен российский тренер. Однозначно. Иностранцы у нас уже были – принципиальной разницы с ними нет. Но и времени, чтобы иностранный специалист пришел и начал разбираться кто есть кто, тоже нет. Российские тренеры знают плюс-минус всех игроков.

    Источник: «Матч ТВ»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    01.07.2016 16:33
    Рекомендуем
    Комментарии20
    ...
    • ...
      Рейтинг: +208

      Kurp 2 июля 2016, 12:21

      Валера , пора тебе порулить сборной, хочется веселья.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6913

      батог 2 июля 2016, 07:19

      Валерий, но только Газзаев. Что бы пинками и матом вышыб привитую Широковым манеру пешком ходить по полю и пальчиками показывать кому и как играть. Хотя бы на год.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +54

      CheKubana 2 июля 2016, 03:32

      Бля ну только не ты! Сука торпедо утопил ниже дна, ещё и о сборной рассуждает

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +673

      life85 > CheKubana 2 июля 2016, 14:21

      чё там топить-то было?Если команда изначально "дно",то ей и Моур не поможет.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +300

      Zeff 2 июля 2016, 03:14

      На фоне оставшихся на ЕВРО команд, Слуцкий со своим ЦСКА просто омерзителен.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +152

      Diman67 2 июля 2016, 02:48

      Карпин как бы ненавязчиво намекает на свою кандидатуру))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +752

      апоголлл 1 июля 2016, 22:48

      да нет у них плюсов-один большой и жирный минус .падлы на кол их всех .кроме акинфеева

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +186

      STatham 1 июля 2016, 20:39

      Тренер нужен жесткий. И помощники жесткие.
      Чтобы Шатов, Мамаев, и прочие рот не раскрывали друг на друга и на тренера.
      А так в команде беспредел и выходят сливать игры потому что между собой договориться не могут.
      Епланы тупоголовые. Ладно Береза - он понимает что он на чемпионат мира не попадет, но эти то долб*ебы куда?? Кокорин зажравшийся, и остальные за ним... "А за что должно быть стыдно?" - ну не ди*илы ли....
      Кто же у нас в сборной играет... Вон Хорваты плачут на поле а этих похер. Всех нафиг в Иркутск и на долго.

      6
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 1 июля 2016, 19:45

      Валера, намек твой понятен, но для сборной ты не годишься. Забудь о ней.

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2545

      Тraumtanzеr > vladimir-7 1 июля 2016, 20:55

      Причем тут намек, он прав.

      6
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1551

      PNZ1985 1 июля 2016, 19:33

      Сборной России нужен только российские зарплаты рабочего класса.. а именно 15- 20 тыс деревянных!

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +622

      ФК Зенит всея Руси 1 июля 2016, 18:49

      Карпин имеет эстонский и испанский паспорта. Его мнение ценности не имеет.

      А в сборной должен работать профессионал. Поэтому туркмен Бердыев это вполне подходящая кандидатура.

      -2
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11