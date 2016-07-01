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    Бен Арфа стал первым новичком «ПСЖ»

    «ПСЖ» подписал контракт с полузащитником Атемом Бен Арфа. Он стал первым новичком французского клуба в это межсезонье. Соглашение 29-летнего футболиста с клубом рассчитано на два сезона – до 30 июня 2018 года. В прошедшем сезоне Бен Арфа выступал за «Ниццу». Летом у него закончился контракт, и он стал свободным агентом.

    Зарплата футболиста составит 280 тысяч евро в месяц до выплаты налогов. «ПСЖ» также заплатит ему 5 миллионов евро в качестве подъемных. Кроме этого, контрактом предусмотрены бонусы, которые позволят ему значительно увеличить свой доход.

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    Источник: ФК «ПСЖ»

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    01.07.2016 15:39
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +132

      Su27Flanker 1 июля 2016, 23:03

      Теперь ницца в конце следующего сезона на вылет стоять будет

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +299

      Басмачи 1 июля 2016, 22:59

      Красавчик

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +287

      vane4ek 1 июля 2016, 21:12

      Продажная шлюшка!)))

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +92

      rusti2006 1 июля 2016, 20:03

      Удачи

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +93

      RЕАLMADRID1902 1 июля 2016, 16:34

      Хороший вариант для него и в плане финансов и в плане трофеев. А для ПСЖ это хорошее усиление скамейки скорее всего.

      2
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      Рейтинг: +465

      Barsuk52 1 июля 2016, 15:47

      почему его в сборную не вызывали

      1
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