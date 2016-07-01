Грасия: «В товарищеских матчах «Рубин» проверит свой соревновательный уровень»

Главный тренер «Рубина» Хави Грасия рассказал о подготовке команды к предстоящему сезону.

«Мы очень здорово поработали в Казани на базе и продолжаем работу в Австрии. Здесь мы сможем провести товарищеские матчи с хорошими соперниками, чтобы проверить свой соревновательный уровень. Кроме того, сбор – это возможность команде притереться, чтобы более активно проходил процесс адаптации новичков. Задача состоит в том, чтобы усердно поработать, избежать травм, чтобы футболисты получили игровое время, хорошо проявили себя в товарищеских матчах. Но результат в спаррингах не ставится на первое место. Каждое упражнение на тренировках имеет свою направленность.

Мы отрабатывали некоторые аспекты в обороне и в атаке. Задача в том, чтобы игроки переносили все это в игровую ситуацию с осознанием того, что им это предстоит делать в матче. Многие моменты, которые мы тренировали, происходят в реальной игре», – отметил Грасия.