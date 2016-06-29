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«Рубин» может пожаловаться на Азмуна в ФИФА

29 июня 2016, 11:58
24

Руководство «Рубина» собирается подать в ФИФА жалобу на форварда Сердара Азмуна, который самовольно покинул клуб. Сообщается, что футболист отсутствовал на вчерашней открытой тренировке.

Как сообщает источник, «Ростов» этим летом пытался приобрести игрока, но «Рубин» решительно отказал. Казанцы собираются предложить новый долгосрочный контракт с увеличением зарплаты и, если футболист не вернется в расположение команды, то его могут ждать санкции от ФИФА.

Напомним, что контракт Азмуна с «Рубином» рассчитан до 2017 года.

Ранее сообщалось, что футболист уже попрощался с «Рубином» посредством поста в социальной сети.

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Источник: БИЗНЕС Online
Россия. Премьер-лига Рубин Азмун Сердар
Комментарии (24)
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Rus1997
1467190808
Давно пора
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FanatSerj
1467192805
Конечно не очень это дело красивое, вот так сливаться при действующем контракте, надеюсь в Ростове смогут найти деньги на него, чтобы договориться с Рубином. Без Бердыева он играть все равно не будет, он для него как папка.
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a-rakhmatov
1467194813
Он не будет так играть в Рубине, без Курбана и ребят из Ростова)
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KARAT777
1467195851
рубин пусть еще пожалуется что в их клубе Азмун плохо играл, а в ростове забивал
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Qranat
1467196811
Сколько умников и принципиалов оказывается в Казани проживает... как завыли-то, ужас. А что же вы болезные молчали когда ваши любимые тренеры (Биляш и КО) унижали Азмуна своими тупыми репликами, не ставя Сердара в основу из принципа, доказывая, что он не выдерживает конкуренцию ??? А теперь, увидев, что парень опроверг все ваши умозаключения и может вырасти в мастера хорошего европейского уровня, так завопили ? Бердыев его привез в "Рубин" за 300 тыс и он же набил ему ценик нынешний, а заслуг послебердыевского клуба в росте игрока НИКАКИХ. И видя как в Татарстане "ценят" человеческие качества и мастерство тренера, сделавшего славу "Рубину" в Европе и России, выгоняя безпардонно, без заслуженных проводов, лажая игроков в каждом вью - разве уважающий себя игрок и тренер захочет бодаться за честь этого клуба ? НЕТ !!! И по-этому нет в команде Наваса, М.Вила, Еременко, Натхо, Калешина и др. А нынешний тренер пришел, как и все иностранцы, лишь за баблом. Ломая карьеру Азмуну, власти Республики и клуба еще раз покажут всему футбольному сообществу свою некомпетентность и непорядочность. Разве можно кого-то из вас заставить работать там, где вы не хотите... если только бабло глаза вам не застит и вам плевать на принципы и желания. Жаль лишь адекватных болел "Рубина", созерцающих грустно ныне на успехи ростовских ребят.
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nemolod
1467200090
Если футболист не хочет выступать в данной команде,то гораздо проще его отпустить,оговорив размер компенсации!
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ШарКий вояж в ТуЛузу
1467223665
Ябеды-корябеды!
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