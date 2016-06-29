«Рубин» может пожаловаться на Азмуна в ФИФА

Руководство «Рубина» собирается подать в ФИФА жалобу на форварда Сердара Азмуна, который самовольно покинул клуб. Сообщается, что футболист отсутствовал на вчерашней открытой тренировке.

Как сообщает источник, «Ростов» этим летом пытался приобрести игрока, но «Рубин» решительно отказал. Казанцы собираются предложить новый долгосрочный контракт с увеличением зарплаты и, если футболист не вернется в расположение команды, то его могут ждать санкции от ФИФА.

Напомним, что контракт Азмуна с «Рубином» рассчитан до 2017 года.

Ранее сообщалось, что футболист уже попрощался с «Рубином» посредством поста в социальной сети.

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