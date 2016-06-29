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FA намерена пригласить Саутгейта на пост временного наставника сборной Англии

29 июня 2016, 01:52

Футбольная ассоциация Англии определилась с кругом претендентов на пост главного тренера национальной команды, после того, как ее покинул Рой Ходжсон.

Представители FA провели беседу с наставником молодежной сборной Гаретом Саутгейтом, обсудив с ним возможность временно возглавить главную команду.

В список кандидатов на постоянной основе вошли Арсен Венгер, Клаудио Раньери, Эдди Хоу, Гленн Ходдл и Брендан Роджерс. Также ассоциация обсудит вариант с привлечением бывших «сборников» – Стивена Джеррарда и Рио Фердинанда.

По информации источника, Саутгейт может стать главным тренером сборной Англии на ближайший год, а после его сменит один из вышеперечисленных наставников, когда завершится срок действующего контракта кого-нибудь из них.

Источник: Telegraph.co.uk
Англия Англия Саутгейт Гарет
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